Pogoda w długi weekend. W niedzielę upalnie

W niedzielę nawet 31 st. C na południu Polski

"Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie słoneczna i gorąca, z temperaturą maksymalną w centrum do 28 stopni Celsjusza, na południu nawet do 31 st. C" - zapowiada IMGW. Synoptycy zaznaczyli jednak, że od rana powoli od północy Polski na południe będzie się przemieszczał front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami. To spowoduje, że na północy będzie znacznie chłodniej. W ciągu dnia temperatura wyniesie tam zaledwie 15-17 st. C.