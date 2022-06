Sztorm, wichura i burze. Groźnie tuż przed falą upałów

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 19 st. C do 23 st. C, a chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu: bo około 18 st. C. Najcieplej będzie z kolei na południowym zachodzie: do 25 st. C. W środę temperatura nieznacznie wzrośnie, a na Opolszczyźnie na termometrach zobaczymy 27 st. C. To zapowiedź tego, co czeka nas w weekend.