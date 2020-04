Naukowcy alarmują: ostatnie badania NASA wskazują, że poziom wody na całym świecie może podnieść się o 1,5 m

Chodzi o opublikowane w marcu br. r. w czasopiśmie "Geophysical Research Letters" wyniki ostatnich badań NASA, na które powołuje się w środę Instytut Meteorologii. Na podstawie danych satelitarnych z ostatnich 20 lat badacze ustalili, że zachodni tzw. jęzor lodowca Denmana cofnął się w latach 1996-2008 o blisko 5 km, a ten proces może się jeszcze pogłębić. Lodowiec ten jest jednym z największym na świecie. Zdaniem naukowców może to doprowadzić do jego szybkiego zsuwnia się do wody, co w efekcie może doprowadzić do wzrostu poziomu wody w morzach i ocenach na całym świecie o ok. 1,5 metra.