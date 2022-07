Fala upałów w Europie. "Globalne ocieplenie realizuje się na naszych oczach"

Skąd fala upałów w Europie? – Trzeba pamiętać, że robi się cieplej na całej Ziemi. To pompowanie gazów szklarniowych do atmosfery, najczęściej się mówi o dwutlenku węgla, no to jest a coraz wyższa temperatura atmosfery i po prostu masa gorącego powietrza afrykańskiego coraz głębiej będzie się wbijać nam w północne regiony – mówi w programie "Newsroom" WP prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert podaje przykłady upałów w Wielkiej Brytanii, Indiach i Rosji. – Warto pamiętać o tym, że jest to część globalnego ocieplenia, o którym mówimy od wielu lat, a które się realizuje na naszych oczach poprzez różnego rodzaju rekordy ciepła – wyjaśnia. Skąd taka fala upałów w UK? – Proszę zauważyć, że jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, że zmiana klimatu występuje, to proszę przyjrzeć się Brytyjczykom: jak są nieprzygotowani na fale upałów. – To znaczy, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczali – uważa specjalista. – To jest taki powiew upału, którego tam nie spotykano. I to jest taki dowód na to, że naprawdę zmienia się klimat – wskazuje. – Ta masa powietrza afrykańskiego to jest olbrzymia, rozgrzana masa ciepłego powietrza, ona już powolutku do nas dopływa, ale nie będzie w tak spektakularny sposób na nas oddziaływać – dodaje. Według eksperta, zdarzenia te są m.in. efektem faktu, że „masy lodowe północne coraz bardziej się wytapiają”. Jakiej temperatury zaś możemy spodziewać się w Polsce? – Wygląda na to, że nie będzie aż tak gorąco – odpowiada, ale podkreśla też, że percepcja odczuwania gorąca w naszym kraju zmieniła się diametralnie. – Gdyby 35 stopni zdarzyło się w '80. roku, to byśmy byli ciężko zszokowani. A dzisiaj rozmawiamy o 35 stopniach i mówimy: nie będzie tak gorąco. Proszę zauważyć, jak zmienia się percepcja wysokich temperatur. To jest wyraźny sygnał, że klimat się zmienia – zaznacza. Jak także dodaje, już "przewidywania sprzed 15 lat" mówiły o tym, że w przyszłości "ta ilość tych ciepłych dni po prostu będzie nam rosła".

