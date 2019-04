Koniec poszukiwań Polaka w Grecji. Turysta: szlaki na Krecie są niebezpieczne

Po 10 dniach akcji greckie służby zakończyły poszukiwania zaginionego polskiego turysty. Mężczyzna wędrował w południowym paśmie gór na Krecie. – Tamtejsze szlaki mogą być szczególnie niebezpieczne – przestrzega w rozmowie Wirtualną Polską turysta, który był w tym regionie Grecji.

Niebezpieczny wąwóz

Jego zdaniem, największe niebezpieczeństwo dla turystów na Krecie stanowią zapadliska krasowe o bardzo stromych, niemal pionowych zboczach. – Dolina, w której byłem, miała kształt leja, a na jego dnie była pionowa studnia, zapewne wejście do jaskini. Gdyby jakiś turysta zsunął się do tej jaskini, to nie miałby szans na wyjście. Nie mógłby też nikogo powiadomić krzykiem, nikt by go nie usłyszał. Nie wiem czy w takich miejscach telefon komórkowy działa – wątpi podróżnik.