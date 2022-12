Fundusze Europejskie odmieniają Lubuskie!- Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.

Dlaczego warto inwestować w edukację?

Inwestycje w edukację, to inwestycje w naszą przyszłość – w takim stwierdzeniu nie ma nawet odrobiny przesady. Tworzenie nowych miejsc, w których młodzież może zdobywać zawód pozwala na kształcenie wykwalifikowanych fachowców, którzy byli, są i będą potrzebni. Świetnie wyposażone pracownie i warsztaty pozwalają na efektywną naukę. Co więcej, to doskonały sposób na to, aby nauka miała nie tylko charakter teoretyczny. W kształceniu zawodowym bardzo duży nacisk musi być położony na kształtowanie umiejętności praktycznych. A to naprawdę ciężko zrobić bez odpowiednio wyposażonych pracowni i warsztatów. Rola takich miejsc jest więc ogromna.