"Dopłata za bachora”. Karpacki hotel przeprasza za niestosowny wpis na paragonie

Jedna z klientek hotelu Green Mountain Hotel z Karpacza wrzuciła na Facebooka zdjęcie swojego paragonu. Nie chodziło jednak o cenę usługi hotelowej, a o jej nazwę, która brzmi "dopłata za bachora”. Placówka przeprasza za niestosowny wpis.

"Pani Agnieszko, najmocniej przepraszamy za zaistniałą sytuację. Wydruk to wynik niefrasobliwego i nietaktownego komentarza jednego z naszych pracowników i wypadek poniżej wszelkiej krytyki, który absolutnie nie powinien mieć miejsca" – napisał w komentarzu pod zdjęciem funpage hotelu Green Mountain.

"Zapewniamy, że niestosowny komentarz, który pojawił się na wydruku w najmniejszym stopniu nie licuje z polityką i ofertą Green Mountain Hotel & Apartments, zaś w stosunku do autora wyciągniemy stosowne konsekwencje, aby taki incydent nie miał szans ponownie się wydarzyć" – dodano w komentarzu.

Chcieliśmy jeszcze dowiedzieć się, co wlicza się w ową dopłatę, czy jest to np. dostawka do pokoju, czy też osobny pokój. Jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskaliśmy.