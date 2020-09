Do końca września Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje dot. Krajowego Planu Odbudowy.

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy?

Abyśmy mogli wykorzystać przyznane pieniądze, musimy przygotować Krajowy Plan Odbudowy. Będzie to kompleksowy, wieloletni program odbudowy gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią. KPO należy przesłać do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r. Chcemy to jednak zrobić możliwie szybko, po to, by pieniądze z funduszu odbudowy wpłynęły do Polski niezwłocznie. Plan będzie realizowany do 2026 r.