Spółka zbrojeniowa sięgnęła po tajną broń. Wsparcie ma im zapewnić figura św. Michała Archanioła

Władze wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej firmy Maskpol sięgnęły po wsparcie z samej góry. Na terenie spółki stanęła figura św. Michała Archanioła. Pracownicy firmy są oburzeni.

- Nawet nie wiem. Muszę sprawdzić – usłyszeliśmy od asystentki zarządu Maskpolu Karoliny Kurzacz, gdy zapytaliśmy o to, czy na terenie spółki pojawiła się figura świętego. Po kilku minutach oddzwoniła z potwierdzeniem. - Rzeczywiście stanęła taka figura. To patron przemysłu zbrojeniowego. Podobne stoją w innych spółkach zbrojeniowych, na przykład w fabryce broni w Radomiu i w PGZ – podkreśla Kurzacz, tłumacząc decyzję firmy.

Zapytaliśmy Maskpol, od kiedy figura św. Michała Archanioła stoi na terenie firmy i ile kosztowała. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Posąg wzbudza duże kontrowersje u pracowników firmy. - Dlaczego pieniądze firmy idą na takie rzeczy? Jak ktoś jest wierzący, to chodzi do kościoła. Nie wszyscy muszą wyznawać tę konkretną religię. Poza tym, firma to nie jest dobre miejsce, by eksponować takie symbole. Co dalej? Każą nam się żegnać przed rozpoczęciem pracy?Zabierajcie ją – mówi oburzony pracownik firmy, który poinformował nas o figurze na terenie Maskpolu.