Małgorzata Kidawa-Błońska przeszła szkolenia medialne. Poszła do telewizji, zaliczyła wpadkę. "Pułapka bronkowizmu"

W Platformie Obywatelskiej rośnie obawa, że kandydatka tej partii na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska wejdzie w kampanijne buty Bronisława Komorowskiego.

Były prezydent w polskiej polityce to symbol gaf i wpadek. Bartosz Arłukowicz, jako jeden z liderów kampanii wyborczej Kidawy, ma ją przed tym uchronić. Szefem sztabu jednak – wbrew medialnym spekulacjom – nie zostanie. Poprze za to w wyborach na szefa PO Borysa Budkę.

Była rzeczniczka rządu Donalda Tuska, obecna wicemarszałek Sejmu i kandydatka PO na prezydenta jest pytana o działanie instytucji europejskich wobec polskiego rządu i reakcje polityków PiS. Kidawa dostaje łatwe pytanie, na tacy, ma pole do popisu. A i tak zalicza gafę. "Jak wizyta Komisji Weneckiej może być nielegalna? To jest ciało unijne, my jesteśmy członkiem Unii, jesteśmy w Europie i Komisja ma prawo być w Polsce i ma prawo rozmawiać na temat systemu prawnego w Polsce i tej ustawy" – mówi z przekonaniem.