Nie dogadali się w sejmiku. Przerwano obrady

Nie podpisano umowy koalicyjnej

Senator Gustaw Marek Brzezin zapytany, co stało na przeszkodzie do wyboru marszałka i prezydium, odpowiedział, że "brak umowy koalicyjnej". - Dlatego dalsze prowadzenie sesji było bezprzedmiotowe - podkreślił, odnosząc się do tego, że to właśnie radny PSL Jan Bobek od razu po zaprzysiężeniu radnych złożył wniosek o przerwę w obradach do 14 maja.