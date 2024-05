Spotkania Gowina z opozycją. Zaskakujące zeznania Bielana

We wtorek przed komisją śledczą stanął Adam Bielan. Według wielu świadków miał on być pomysłodawcą zorganizowania wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Był to bardzo burzliwy okres pod względem politycznym. Chodziły wówczas plotki, że Jarosław Gowin może odejść z rządu i zbudować nową większość sejmową z ówczesną opozycją.