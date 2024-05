Profesorowie na bok. Prezes Kaczyński chce "twardego przekazu"

Jarosław Kaczyński uważa, że "intelektualistom zdarza się patrzeć na politykę naiwnie", więc zamiast profesorów w kampanii europejskiej, stawia na politycznych bulterierów. Prezes PiS wychodzi z założenia, że tylko ostrym, emocjonującym i względnie prostym przekazem jest w stanie przyciągnąć do urn swoich zwolenników. A to będzie kluczem do wygranej.