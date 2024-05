Dziennikarze WP laureatami Nagrody im. Dariusza Fikusa

- Tam jest tylko ból i strach, z którym ludzie uczą się żyć. Za każdym razem wracając do Polski, mam uczucie, jakbym przenosiła się do innej rzeczywistości - mówi Kolesnychenko. - Noblistka Swietłana Aleksijewicz powtarzała, że wojnę trzeba pomniejszać do rozmiaru historii zwykłego człowieka. Dla mnie to jedno z najtrafniejszych określeń pracy dziennikarza wojennego. Ludzkie historie czasem mówią więcej niż liczby i statystyki.