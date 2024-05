Sikorski w Waszyngtonie. "Budżety obronne w Europie wzrastają, bo Rosja nam grozi"

Zapytany o to, do jakiego stopnia Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Polski, szef polskiej dyplomacji odparł, że nie sądzi, by prezydent Władimir Putin był na tyle lekkomyślny, by zaatakować państwo członkowskie NATO, ale zaznaczył, że okazał się na tyle lekkomyślny, by zaatakować Ukrainę, i teraz jest uznawany za zbrodniarza wojennego.