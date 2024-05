Dynamiczna sytuacja na froncie. "Powinni szybko przejąć inicjatywę"

Kontrofensywa w 2025 roku

Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, Jake Sullivan, powiedział "Financial Times", że Ukraina będzie dążyć do przeprowadzenia kontrofensywy na froncie w 2025 roku, po otrzymaniu uzbrojenia w ramach amerykańskiej pomocy wojskowej w wysokości ponad 60 mld dolarów. Celem przyszłej kontrofensywy wojsk ukraińskich ma być odbicie okupowanych obecnie przez Rosjan terytoriów.