Przemyt 48 lemurów i 1076 żółwi. 6 osób zatrzymanych w Tajlandii

Modne "zwierzęta domowe"

Generał wyjaśnił, że jego zespół otrzymał informacje o grupie międzynarodowych handlarzy dzikimi zwierzętami. Ci handlarze przemycali afrykańskie zwierzęta przez Sumatrę do tajlandzkiego dystryktu La-ngu w prowincji Satun, przy granicy z Malezją. Następnie zwierzęta były transportowane do Bangkoku, skąd miały zostać wysłane do Hongkongu, Tajwanu i Korei Południowej. W tych krajach są one popularnymi zwierzętami domowymi i uważane są za talizmany przynoszące szczęście.