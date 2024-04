"Wyprowadzała" psa, jadąc samochodem. Zwierzę zaatakowało rowerzystę

Pies - bez smyczy i kagańca - rzucił się na jadącego z naprzeciwka 56-letniego rowerzystę i zrzucił go z roweru. Kobieta w panice szybko zabrała psa do samochodu i odjechała w miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala.