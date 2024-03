Akcja Straży Granicznej. Rozbito gang przemytników ludzi

Funkcjonariusze Placówki SG w Sławatyczach, zatrzymali czterech obywateli Turkmenistanu, mieszkańców woj. mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Są to już kolejne zatrzymane osoby z rozbitej grupy przemytników ludzi, którzy trudnili się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy państwowej do Polski, a następnie do innych krajów Europy Zachodniej.