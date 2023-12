Potrzebny dowód albo paszport. Straż Graniczna wydała komunikat

"Do 1 lutego 2024 r. zostają przedłużone tymczasowe kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej. Kontrole prowadzone są tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Przypominamy, że podróżni muszą posiadać dokument podróży - dowód osobisty lub paszport" - przekazała SG we wpisie na platformie X.