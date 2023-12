Rosja upokorzona. Poważny cios w armię Putina

Przyszłość Krymu

Kreml się chwalił, że Krym jest lepiej chroniony niż Moskwa. Jednak już we wrześniu pojawiły się obawy, że mimo dużego nasycenia bateriami obrony przeciwlotniczej, nie uda się odpowiednio ochronić portów w Sewastopolu, czy Teodozji. I to, pomimo że Rosjanie wysłali na Krym doborowe jednostki przeciwlotnicze. Okazało się to prawdą, dlatego teraz Rosjanie ściągają kolejne baterie z niemal całej Rosji. Mają one uszczelnić obronę przeciwlotniczą.