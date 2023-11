Rosjanie ściągają S-400. Eksperci przeanalizowali zdjęcia satelitarne

System S-400 wykorzystuje dwa typy pocisków. W teorii rakiety 48N6, które służą do niszczenia pocisków manewrujących, mają zasięg na najniższych wysokościach do 150 km, a 96N6, które służą do niszczenia pocisków balistycznych, do 60 km. Ich sprawność i skuteczność jest jednak bardzo niska, co pokazał atak na Sewastopol. Obrona nie dość, że została oszukana, to sama straciła bardzo cenny zestaw.