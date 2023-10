Armia ich potrzebuje. Jakie programy zbrojeniowe zostawić?

Fregaty Miecznik

Program Miecznik przechodził różne koleje losów. Znalazł się w Planie Modernizacji Technicznej w 2013 r. jako okręt obrony wybrzeża, by trzy lata później zostać zamkniętym przez Antoniego Macierewicza. Rok później rozpoczęto definiowanie offsetu, jednak wniosek skierowany do resortu obrony nie został rozpatrzony. Za to znów zmieniono wymagania, wysłano zaproszenie do negocjacji do PGZ S.A. i… znów postępowanie zostało anulowane.