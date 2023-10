Rosyjska jednostka i tajemnicze eksplozje w Europie. Jej szef bywał także w Warszawie

Operacja ​​w Bułgarii była "debiutem elitarnej grupy sabotażystów przynależących do rosyjskiego wywiadu wojskowego, znanej jako Jednostka GRU 29155". Jednostkę tworzy około 60 agentów przeszkolonych specjalnie do operacji sabotażowych za granicą. Kolejne akcje jej autorstwa to m.in. otrucie Siergieja Skripala, nieudany zamach stanu w Czarnogórze oraz fala podobnych ataków na składy broni i amunicji w Czechach i Bułgarii w latach 2011-2015 - podaje The Insider.