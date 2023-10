Nowa "oś zła". Eksperci wyjaśniają, co znaczy orędzie Bidena dla Polski

- Wypowiedź Bidena jest w gruncie rzeczy powiedzeniem: zapomnijcie, że nie będziemy bronić Tajwanu - ocenia. Podkreśla: - To przede wszystkim ostrzeżenie. Co do potęgi Stanów Zjednoczonych nikt nie ma wątpliwości. Jest to więc twarde powiedzenie: nie damy się zmusić do tego, żeby rozproszyć swoją uwagę na drobne konflikty i zacząć się cofać przed agresją nowej osi zła.