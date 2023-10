Przerażająca spirala napięcia. "Bezprecedensowy dzień gniewu"

W środę, pomimo wojny, do Izraela przyleciał prezydent USA Joe Biden, którego administracja jednoznacznie popiera państwo żydowskie. Amerykanie wysłali też do wschodniej części Morza Śródziemnego dwie grupy bojowe lotniskowców, aby odstraszyć Hezbollah czy Iran przed włączeniem się do wojny. Po masakrze w szpitalu al Ahli Amerykanie zapowiedzieli, że podczas spotkania z przedstawicielami izraelskiego gabinetu ds. bezpieczeństwa prezydent Biden "w duchu przyjaźni zadawać będzie trudne pytania".