Skarżą się na "rasizm". Sankcje szczególnie zabolały Królewiec

Straż Graniczna spodziewa się, że po próbach z dokumentami kirgiskimi do kolejnych prób mogą być użyte dokumenty z innych krajów. We wrześniu na terenie UE wprowadzono zakaz wjazdu dla aut zarejestrowanych w Rosji. Polska wprowadziła zakaz 17 września. Jednym z efektów tych sankcji było odwołanie kilkunastu połączeń autokarowych z Królewca do Niemiec - podały królewieckie media. Powód był prosty, autokary miały rosyjskie tablice rejestracyjne.