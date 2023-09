"Wracajcie do domu na piechotę". Takiego upokorzenia Rosjanie jeszcze nie przeżyli

Zakaz wjazdu rosyjskich samochodów do Polski oraz krajów UE to najważniejszy - obok podwyżek cen paliw - temat w Królewcu. Rosjan szczególnie upokorzyli litewscy celnicy. - Zostawcie samochody i wracajcie do domu na piechotę - poradzili podróżnym, kotłującym się w kolejce na granicy.