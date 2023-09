Do Finlandii nie wjadą już rosyjskie samochody. Zakaz wjazdu wszedł w życie

Według danych fińskiej straży granicznej dotychczas ok. 75 proc. wjeżdżających do Finlandii przez wschodnią granicę, to osoby posiadające podwójne obywatelstwo (tj. rosyjskie i inne unijne, np. fińskie), mające prawo stałego pobytu lub też podróżujące ze względu na więzy rodzinne.