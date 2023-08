Królewiec żyje nową aferą. Gwałtowne podwyżki paliwa. "Nigdy nie było tak drogo"

Burza o ceny paliw wcale nie ucichła. Telewizja Kaskad TV dopytywała ekspertów, jak to jest, że w obwodzie wydobywa się ropę naftową, a lokalne ceny paliw należą do najwyższych w Rosji. - Benzyna będzie droga w każdych okolicznościach, bez względu na to, jak bardzo władze będą starały się zapewnić dostawy do Obwodu Kaliningradzkiego - komentował Aleksiej Zubec, prorektor ds. rozwoju strategicznego Uniwersytetu Finansowego przy rządzie Federacji Rosyjskiej.