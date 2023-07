Królewiec walczy z sankcjami i "paragonami grozy". Gubernator wykłada olbrzymią kasę

Pięć nowiutkich promów kursujących po Bałtyku. Na nich pociągi, TIR-y i kontenery wypełnione żywnością i wszelkimi dobrami. Do tego równowartość 170 mln zł dla firm na dopłaty do transportu morskiego. To plan gubernatora z Królewca przeciw drożyźnie. U nich w wakacje również zawrzało z powodu cen.