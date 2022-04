Kaliningrad żyje nową aferą. Dowód na rujnujące skutki sankcji za wojnę w Ukrainie

W tekście nie pada słowo o sankcjach gospodarczych, jednak wiadomo, że to one, a także blokada dostaw TIR-ów z Polski i Litwy, wpływają na biznes w rosyjskiej enklawie. Według doniesień rosyjskich mediów Litwa nadmiernie kontroluje pociągi towarowe z Rosji do Kaliningradu. Ich przejazdy są śledzone przy użyciu dronów.