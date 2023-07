Zemsta Rosji za atak na most Krymski. Błyskawiczna reakcja na sukces Ukrainy

Sprawa zemsty za atak na most Krymski nie schodziła z czołówek rosyjskich portali W poniedziałek rano szef Republiki Krymu Siergiej Aksjonow, ogłosił, że 145. filar na moście w Cieśninie Kerczeńskiej zawalił się w wyniku "ataku terrorystycznego". Wstrzymano ruch samochodowy przez most. Aksjonow przekazał, że most kolejowy nie został uszkodzony oraz zapowiedział wznowienie ruchu kolejowego. Gazeta "Ukraińska Prawda" podała, że akcja była operacją sił specjalnych i Marynarki Wojennej. Do ataku o 3.35 (czasu moskiewskiego) najprawdopodobniej użyto dwóch łodzi bezzałogowych.