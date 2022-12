Rosja w potrzasku. "Stacja benzynowa Putina właśnie zaczyna się zamykać"

- Odpowiedź Rosji miała nas wystraszyć, ale taki dekret to jedynie wyraz bezradności. Na złość Zachodowi Putin sam sobie ograniczy przychody. Już w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu ceny maksymalnej eksport ropy rosyjskiej spadł o połowę - tłumaczy Jakóbik. - Rosjanie nie zastąpią w pełni utraty rynku europejskiego eksportem do Chin, Indii i krajów azjatyckich. Sądzę, że i ci klienci zażądają odpowiednio niskich rabatów od ceny ropy wyrażonej w notowaniach. Sprzedawca jest przecież dociśnięty do muru - dodaje.