Tragiczna bójka w Poznaniu. 33-letni Mołdawianin jest w stanie ciężkim

"Na ulicy Dunajeckiej doszło do kłótni obcokrajowców po spożywaniu alkoholu. Wyszli z budynku po to, by się bić. Jeden z nich uderzył drugiego narzędziem w głowę. Ten upadł na ziemię. Nie było oznak życia. Została wezwana policja i karetka. Po długiej interwencji sanitariuszy udało się przywrócić funkcje życiowe. W stanie krytycznym osoba została przewieziona do szpitala. To kolejna agresywna sytuacja mieszkających na tej ulicy obcokrajowców" - przekazał czytelnik portalu epoznan.pl.