Znów wpadli w szał. Kolejna bójka w gruzińskim parlamencie

Podczas obrad gruzińskiego parlamentu znów doszło do przepychanek. Partia rządząca Gruzińskie Marzenie forsuje ustawę o "przejrzystości wpływów zagranicznych", czyli podobną do obowiązującej w Rosji. W Tbilisi trwają protesty w tej sprawie. Unia Europejska wezwała gruzińskie władze do zagwarantowania prawa do pokojowych zgromadzeń.