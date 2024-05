Berlin zaostrza ton. "Ostrzeżenie pod adresem Moskwy"

Powód to cyberataki na rządzącą w Niemczech partię SPD oraz na niemieckie firmy. "Jest to zajście, o którym nie możemy milczeć, dlatego też wezwaliśmy niemieckiego ambasadora z powrotem do Berlina na konsultacje" – oświadczyła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock podczas swojej podróży do regionu Indo-Pacyfiku.