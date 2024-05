"W polityce nie ma oszustw". Schreiber kandyduje, choć nie chciał

Do niedawna Łukasz Schreiber zarzekał się jednak, że nie będzie startował do Europarlamentu. Na jego profilu na Facebooku wciąż można znaleźć film, który wrzucił 28 kwietnia. Mając za plecami bydgoski Most Uniwersytecki mówi: - Cokolwiek by się nie działo, to w jedno nie możecie uwierzyć. Że mógłbym chcieć zamienić naszą piękną, cudowną Bydgoszcz na tę paskudną Brukselę. Nigdy w to nie uwierzcie.