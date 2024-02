Znamy szczegóły egzotycznej koalicji. Mariaż PiS i Konfederacji w Bydgoszczy

Schreiber to inny człowiek niż trzej poprzedni kandydaci PiS (z roczników 1959-64). Ma dopiero 36 lat, w bydgoskim samorządzie był tylko przez rok jako radny (i to dekadę temu). Z drugiej strony w Bydgoszczy zdobył mandat do Sejmu, jest silnie umocowany w bydgoskich strukturach PiS. Dlatego to będzie zupełnie inna kandydatura niż te, które PiS wystawiał w ostatnich latach, a polityczny deal z Konfederacją może zwiększyć jego szanse o co najmniej kilka procent. A tych wyjątkowo mocno potrzebuje.