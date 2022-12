Lubelską koleją w wieku nowoczesności

Droga przez wyrzeczenia

Kiedyś trasę Dęblin-Lublin Anna pokonywała własnym samochodem. – Można było zrobić przy okazji zakupy, jechało się w cieple, ale do zmęczenia pracą dochodziło zmęczenie przejazdem. Zawsze towarzyszył mi za kółkiem stres, czy zdążę na dyżur, bo a to korek, a to wypadek, a to droga śliska. Po dobowych dyżurach i dojazdach w dwie strony czułam się jakbym przepracowała dodatkowe 5 godzin – ocenia. Kobieta zaznacza, że gdyby nie to, że bardzo lubi swój zespół i szpital, pewnie dawno szukałaby pracy bliżej domu.