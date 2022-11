Koncerty z okazji 100. rocznicy urodzin Andrzeja Hiolskiego

Podczas koncertów grudniowych zabrzmi również niezwykle ciekawa kompozycja Mikołaja Piotra Góreckiego – syna i ucznia Henryka Mikołaja – Zan Tontemiquico, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "przychodzimy tylko śnić" . To utwór napisany do słów azteckiego poety i władcy Tochihuitzina, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku. Orkiestra zabrzmi tu w wysmakowanej harmonii i barwnej instrumentacji.