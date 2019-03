Horoskop dzienny na poniedziałek 25 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 25 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nie odtrącaj osoby, która zdecyduje się podać ci pomocną dłoń. Wodniki są z natury bardzo dumne, ale w tej sytuacji przyda ci się wsparcie. Horoskop przewiduje sporo komplikacji w życiu zawodowym. To nie jest dobry moment na błahe rozrywki i prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego. Jeżeli nie skupisz się teraz na pracy, niedługo będziesz musiał uporać się ze sporymi zaległościami.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop mówi, że ostatnio wszystkie ryby są chorowite i osłabione. Zmęczony organizm wreszcie zaczyna upominać się o swoje. Nie powinieneś ignorować tych sygnałów. Zamiast wyszukiwać sobie kolejne zadania, wolniejszą chwilę poświęć na relaks i regenerację w domowym zaciszu. To również dobry moment na zrobienie profilaktycznych badań. Lepiej zapobiegać niż leczyć, a praca osłabionego organizmu jest mniej wydajna. Kilka dni odpoczynku zrobi wielką różnicę.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zachowanie pewnej bliskiej osoby zacznie wyjątkowo cię niepokoić. Według horoskopu powodem zmian jej nastawienia do wielu kwestii jest nowe towarzystwo. Miej jednak świadomość, że nie możesz zabronić drugiej osobie kontaktu ze znajomym. Nie podnoś głosu i nie prowokuj kłótni, ale zamiast tego zainicjuj długą, szczerą rozmowę. Pamiętaj, że ludzie znacznie chętniej otwierają się, gdy widzą w drugiej osobie wsparcie. Bądź cierpliwy i nie daj się sprowokować. Jest coś, o czym nie wiesz, ale musi być cierpliwy, jeżeli chcesz skłonić bliskiego do zwierzeń.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop radzi, żebyś nie składał nikomu obietnic, dopóki nie będziesz miał pewności, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Pewna osoba powierzy ci pewien sekret i poprosi cię o radę. Oczekuje szczerości, więc nie oszukuj jej, jeżeli stwierdzisz, że postępuje źle. Najpiękniejsze kłamstwo jest zawsze gorsze od najbrzydszej prawdy. Zamiast utwierdzać ją w błędnym przekonaniu, pomóż poszukać wyjścia z trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Oczekuj przełomu w sprawach zawodowych. Masz przed sobą pewien cel i już od dłuższego czasu walczysz, aby go osiągnąć. Odnosisz wrażeniem, że innym ludziom sukces przychodzi zdecydowanie łatwiej, co wzbudza w tobie frustrację. Trud, który wkładasz w walkę o swoje, nie pójdzie jednak na marne. Chociaż droga do twojego celu jest bardziej kręta, efekty twoich działań finalnie okażą się bardziej długotrwałe, niż twoich rywali. Przed tobą ostatni etap. Bądź cierpliwy, a spotka cię nagroda.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop sugeruje, że powinieneś zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Raki są bardzo ambitne, przez co chętnie angażują się w powierzone zadania, co zwykle czyni je dobrym pracownikami. Powinieneś jednak uważać, żeby w pędzie za karierą, nie zapominać o tym, co naprawdę ważne. Nastał dość istotny etap w życiu bliskiej osoby. Stoi na rozdrożu i potrzebuje twojej rady. Nie zaniedbaj waszej relacji dla celów zawodowych, bo szybko będziesz tego żałować.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To nie jest dobry moment na angażowanie się nowe relacje. Chociaż na horyzoncie pojawiają się kolejni adoratorzy, horoskop odradza zbyt szybkie wchodzenie w nowy związek. Horoskop przeczuwa, że lwy są jeszcze zagubione i myślami nadal krążą wokół poprzednich doświadczeń. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że powinieneś zrezygnować ze spotkań towarzyskich. Nowe znajomości korzystnie wpłyną na twoje samopoczucie, a jeden z adoratorów okaże się przede wszystkim dobrym przyjacielem.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój dzienny horoskop zaleca oszczędność. Ostatnio prowadziłeś bujniejsze życie towarzyskie, co było świetną okazją do poznania nowych ludzi, ale niestety, boleśnie odbiło się na twoich pieniądzach. Ciągłe życie ponad stan bardzo szybko poskutkuje kłopotami, dlatego powinieneś reagować. Wprowadź w życie konkretny plan działania i na pewien czas zaciśnij pasa. Już niedługo na horyzoncie pojawi się okazja do rozwoju kariery zawodowej. Jeżeli umiejętnie ją wykorzystać, zyskasz szansę na większe zarobki.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nie przejmuj się opinią innych, bo prędzej czy później będziesz tego żałować. Wagi są z natury bardzo wrażliwe i podatne na wpływy otoczenia. Taki stan rzeczy wcale nie jest dobry, ponieważ zamiast się rozwijać, podświadomie usiłujesz sprostać oczekiwaniom osób trzecich. To normalne, że zdanie bliskich dla odgrywa istotną rolę, ale to od ciebie zależą ważne, życiowe decyzje. Intuicja podświadomie podsuwa ci dobre rozwiązanie. Zaufaj jej.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Horoskop przepowiada, że już od rana będziesz musiał walczyć z nowymi obowiązkami. W pracy postaraj się skupić przede wszystkim na własnych zadaniach. Osoby trzecie będą próbowały poprosić cię o pomoc, ale nie wykonuj pracy za innych, dopóki nie uporasz się z własną. Na odpoczynek przyjdzie czas dopiero w godzinach wieczornych. Usłyszysz wówczas pewną zaskakującą wiadomość, która od razu poprawi ci nastrój.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop zaleca ostrożność. W twoim otoczeniu przebywa plotkarz. To osoba zawzięta i żądna sensacji, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się sympatyczna. Pozytywną aurą przyciąga wielu ludzi, czym szybko zaskarbi sobie sympatię twoich znajomym. Nie próbuj ich do niej zrazić, ale sam zachowaj czujność. Waż słowa i nie zwierzaj się z istotnych spraw osobom, do których nie masz zaufania. Uważaj również, gdy ktoś spróbuje skłonić cię do wykonywania czynności, na które nie masz ochoty. Bądź asertywny, a sytuacja przybierze dla ciebie korzystny obrót.