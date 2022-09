Czy można rozwiązać kryzys energetyczny i zapobiec przestojom w dostawie energii?

Czy może nam zabraknąć energii?

Polska jest częścią europejskiego systemu energetycznego dla którego Rosja pełniła do tej pory rolę głównego dostawcy surowców. Sytuacja geopolityczna drastycznie zmieniła ten układ. W sierpniu Komisja Europejska zablokowała dostawy węgla z tego państwa. Zmusiło to decydentów do poszukiwania źródeł w innych, często odległych lokalizacjach.