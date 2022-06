Bilety na jesienne koncerty Dawida Podsiadło wcześniej tylko dla posiadaczy Allegro Smart

Pod koniec października rusza POST PRODUKCJA TOUR, najnowsza trasa koncertowa Dawida Podsiadło dedykowana nadchodzącemu albumowi. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się już 22 czerwca 2022 o godz. 12:00 i potrwa do 23 czerwca 2022 do godz. 11:59 lub do wyczerpania specjalnej puli. Dostępne w tym czasie wejściówki będą mogli zakupić jedynie klienci Allegro posiadający Allegro Smart!, w tym użytkownicy Smart! Student oraz Smart! na Start. 23 czerwca o 12:00 rozpocznie się regularna sprzedaż biletów.