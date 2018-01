Andrzej Duda mocno przeciw rasizmowi. "Wiadomości" przemilczały tę część przemówienia

"Nieważne, czy jest biały, czy jest śniady, czy ma ciemną skórę. Jest człowiekiem, któremu my, jako chrześcijanie jesteśmy winni szacunek" - mówił prezydent Andrzej Duda w Skoczowie. Ale widzowie "Wiadomości" nie usłyszeli tych słów. Główny program informacyjny TVP przemilczał część przemówienia prezydenta poświęconą potrzebie tolerancji i szacunku.

Oglądając "Wiadomości", trafiło się do innego świata. Tam prezydent nie mówił o osobach o innym kolorze skóry, a kard. Nycza zastąpił abp. Marek Jędraszewski, dużo bardziej "radio-maryjny". Metropolita krakowski mówił o tym, by tak jak królowie upaść przed Dzieciątkiem Jezus i uznać w nim Boga, a także o tym, że to za Gomułki zlikwidowano dzień wolny od pracy w to święto. Reporter "Wiadomości" poinformował, że zmieniło się to "kilka lat temu", ale rok 2010 nie przeszedł mu przez gardło (rządziła PO, nowelizację Kodeksu pracy podpisał Bronisław Komorowski).