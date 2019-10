Wybory parlamentarne 2019. Listy wyborcze do Sejmu i Senatu we wszystkich okręgach wyborczych

Już w niedzielę 13 października w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy posłów i senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Nie wiesz na kogo zagłosować? Sprawdź listy wyborcze i wypełnij test Latarnika Wyborczego.

Głos w wyborach do Sejmu i Senatu będą mogli oddać wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Zgodnie z polskim prawem głosować nie będą mogły osoby ubezwłasnowolnione, oraz pozbawione praw wyborczych lub publicznych.

Wybory parlamentarne 2019. Listy wyborcze do Sejmu

Podczas wyborów do Sejmu wybierzemy 460 posłów. Polska będzie podzielona na 41 okręgów wyborczych, w których mandat poselski otrzyma od 7 do nawet 20 kandydatów. Liczba mandatów przyznawanych w danym okręgu uzależniona jest od liczby jego mieszkańców.

Listy wyborcze do Sejmu:

Wybory parlamentarne 2019. Listy wyborcze do Senatu

Podczas wyborów do Senatu Polska zostanie podzielona na 100 jednomandatowych okręgów wyborczych. Oznacza to, że z każdego okręgu wyborczego do Senatu dostanie się tylko jeden kandydat.