Wybory parlamentarne 2019 – Opole. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 51, 52 i 53

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października. W ich trakcie wybierzemy posłów i senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu. Nie wiesz na kogo głosować? Sprawdź listy wyborcze w okręgach nr 51, 52 i 53 Opole.

Głos podczas wyborów do Sejmu i Senatu oddajemy poprzez postawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.