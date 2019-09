Wybory Parlamentarne 2019 – listy kandydatów w wyborach do Senatu. Okręgi nr 1, 2, 3

Wybory Parlamentarne 2019 – okręgi 1, 2 i 3. Zapoznaj się z listami kandydatów w wyborach do Senatu i sprawdź, jakie są zasady głosowania.

Wybory Parlamentarne 2019 - listy kandydatów

Wybory do Senatu 2019 odbędą się już 13 października. Przypominamy, że w wyborach do Senatu obowiązuje jednomandatowa ordynacja, co oznacza, że w każdym okręgu zostanie wybrany tylko jeden kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Kandydaci zostali wystawieni w 100 okręgach wyborczych, a co za tym idzie, w niższej izbie parlamentu zasiądzie łącznie 100 senatorów. Poniżej wymieniliśmy listy kandydatów w okręgach wyborczych nr 1, 2 oraz 3.