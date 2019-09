Wybory parlamentarne 2019 – Krosno. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 57 i 58

Już w niedzielę 13 października w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy przedstawicieli do Sejmu i Senatu, którzy będą nas reprezentować przez najbliższe 4 lata. Nie wiesz na kogo zagłosować? Sprawdź listy wyborcze do Senatu w okręgach 57 i 58 Krosno oraz wypełnij test Latarnika Wyborczego, żeby dokonać wyboru.

Oddanie głosu w wyborach do Sejmu i Senatu jest bardzo proste. Wystarczy w godzinach 7-21 pojawić się w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania. Po okazaniu dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna) otrzymamy kartę do głosowania. Żeby oddać głos, wystarczy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.