Wybory parlamentarne 2019. Sprawdź, jak głosować poza miejscem zameldowania i czy można głosować przez pełnomocnika

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Jeżeli zamierzasz głosować poza miejscem zameldowania lub chcesz oddać swój głos przez pełnomocnika, zobacz, w jaki sposób możesz to uczynić.

Wybory parlamentarne 2019 – kto może głosować?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października. Tego dnia pełnoletni Polacy i Polki będą mogli oddawać swoje głosy od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Przypominamy, że w Polsce prawo głosu posiadają obywatele, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, nie są pozbawieni praw publicznych i nie są ubezwłasnowolnione. Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w przypadku osób niepełnosprawnych. W tym przypadku należy jednak złożyć specjalny wniosek o głosowanie korespondencyjne najpóźniej 15 dni przed wyborami (w tym wypadku do poniedziałku, 30 września). Głosowanie przez pośrednika jest możliwe w przypadku osób starszych, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat. W ich przypadku odpowiednie dokumenty trzeba złożyć w urzędzie gminy (lub miasta) najpóźniej do piątku, 4 października.